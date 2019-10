Mann alvorlig skadd i gravemaskinulykke i Trøndelag

innenriks

Mannen havnet under jordmasser i ulykken, og fikk førstehjelp på stedet etter å ha blitt gravd ut. Den første meldingen om hendelsen kom like etter klokken 18 torsdag kveld.

– Under arbeid med en gravemaskin var det en mann i ei grøft. Den ene veggen i grøfta kollapset og mannen fikk massene over seg, sier operasjonsleder Stig Roger Olsen i Trøndelag politidistrikt til NRK.

– Tilstanden er alvorlig, sier politiførstebetjent Berit Trønsdal til lokalavisa OPP.

Avisa skriver videre at politiet ikke ønsker å gå ut med alder på den skadde, og at det var folk på stedet som fikk gravd ham ut etter ulykken fant sted. Det ble først meldt at det var snakk om et jordras.

Olsen sier til TV 2 at det er uklart om det er føreren av gravemaskinen som er blitt gravd ut, men at politiet er sikre på at ingen andre har havnet under jordmassene.

Et ambulansehelikopter har rykket ut til ulykkesstedet, og like før 19.30 opplyser politiet at den skadde er på vei til St. Olavs hospital med luftambulansen, ifølge VG. Det var en entreprenør på stedet som varslet politiet. Det var flere vitner til ulykken.

