Mann stukket flere ganger i Moss

innenriks

Knivstikkingen skjedde i nordre bydel. Politiet ble varslet litt før klokka 6, melder Moss Avis.

Den skadde er en mann i 60-årene. Han er kjørt til sykehus med det som ikke fremstår som alvorlige skader, skriver Øst politidistrikt på Twitter.

– Det fremstår som en knivstikking, men vi er usikre på hva slags våpen som er brukt, sier innsatsleder Sindre Dahlstrøm til avisen.

Politiet sier at de leter etter to gjerningspersoner som skal ha vært maskert under knivstikkingen. Politiet ønsker tips fra personer som har vært i nærheten av Skredderveien i Moss.

