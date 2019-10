Milliardoverskudd for Norwegian

innenriks

– Kvartalstallene viser at vi leverer på strategien om å gå fra vekst til lønnsomhet. Vi leverer et rekordresultat med rekordhøye inntekter og reduserte enhetskostnader, til tross for at vi har blitt rammet av driftsproblemer utenfor vår kontroll, sier fungerende konsernsjef og finansdirektør Geir Karlsen i forbindelse med resultatfremleggelsen torsdag morgen.

Norwegian ønsker å gå fra lønnsomhet til vekst, og et omfattende kostnadsreduksjonsprogram pågår. I dette kvartalet har programmet gitt besparelser på 827 millioner kroner, og selskapet forventer å nå et kostnadskutt på 2,3 milliarder i år.

– Jeg må berømme alle i Norwegian som har bidratt til å levere betydelige kostnadskutt så langt i år, sier Geir Karlsen.

Totalt 10,5 millioner passasjerer fløy med selskapet i tredje kvartal, en reduksjon på tre prosent på grunn av lavere kapasitet. Fyllingsgraden var 91,2 prosent, opp 0,7 prosentpoeng.

