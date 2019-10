NRK: Over 7.000 brudd på arbeidsmiljøloven i barne- og familieetaten i Oslo

innenriks

Etaten har 960 ansatte fordelt på 550 årsverk, skriver NRK. Den jobber blant annet med barnevern, institusjoner og beredskapshjem.

Bruddene kommer på toppen av tidligere omtalte brudd på arbeidsmiljøloven i andre etater i Oslo. Arbeidstilsynet åpnet i høst tilsyn som følge av avsløringene om bruddene.

Nå er det dokumentert over 100.000 brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune de siste årene. Mandag skrev NRK at det er avdekket over 6.000 brudd i velferdsetaten.

– Dette er for høye tall. Nå er det viktig for oss å gå inn i systemene våre å se hva slags type brudd det er snakk om, sier direktør Guri Bergo i velferdsetaten.

