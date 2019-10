Eriksen Søreide positiv til Lavrovs uttalelse om Frode Berg

innenriks

Da den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov landet i Kirkenes torsdag i forbindelse med markeringen av frigjøringen av Finnmark, uttalte han at Berg kan returnere til Norge når som helst.

– Det Lavrov sa i går, er positivt, for vi vil jo ha Frode Berg hjem. Det har vi gitt tydelig beskjed om til russiske myndigheter, og derfor har vi jobbet på ulike måter for å få det til, sier Eriksen Søreide (H) til NRK fredag.

– Vi bidrar til å forsøke å lette på det som er en vanskelig situasjon for Berg og familien hans. Blant annet ved å besøke ham annenhver uke i fengselet fra ambassadens side. Nå senest på mandag, sier Eriksen Søreide.

Billighetserstatning

Samtidig sier Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes, til NRK at det vil være naturlig for Norge å betale Berg en betydelig erstatningssum etter det han har vært gjennom i Russland.

– Berg er bare 64 år og han må, etter at han forhåpentligvis kommer tilbake til Norge om ikke lenge, leve med at alle i hele landet ser på han som spionen som ble fengslet i Russland, sier Risnes.

64 åringen ble i april dømt til 14 års fengsel for spionasje etter å ha blitt pågrepet av sikkerhetspolitiet FSB i Moskva i desember 2017.

– To mønstre

Advokaten sier det er et mønster der myndighetene gjør to ting: På den ene siden vil de ikke innrømme noe som helst, noe han mener ligger i etterretningens natur. Da nekter etterretningen for at man har spionert offisielt. Samtidig peker Risnes på at myndighetene ofte sier at de har et ansvar og gir det som kalles for en billighetserstatning.

Billighetserstatning er en økonomisk oppreising fra staten som gis i særskilte saker.

– Her handler det om personer som har havnet i en fryktelig situasjon på grunn av en internasjonal konflikt. Dermed er det ikke unaturlig at Norge som stat bidrar, sier Risnes.

(©NTB)