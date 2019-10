Lavrov: Russland vil snart si om Frode Berg benådes

innenriks

– Frode Berg er dømt for spionasje og har søkt benådning. Denne benådningen er vurdert, og svaret kommer snart, svarte Lavrov på spørsmål fra NTB på en pressekonferanse sammen med Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i Kirkenes fredag.

Flere spor

Også Søreide kommenterte saken.

– Vi ønsker å få Frode Berg hjem. Det har vi sagt helt fra begynnelsen, og den meldingen har vi også gitt til russiske myndigheter. Vi jobber langs ulike spor for å få det til. Vi ivaretar hans interesser mens han sitter fengslet, sa hun.

Blant annet får Berg besøk annenhver uke.

– Det er en tung situasjon, for Frode Berg og familien. Fra UDs side er det jevnlig kontakt med familien og begge hans advokater, sier Søreide.

Møtet mellom de to utenriksministrene var en del av markeringen av at det er 75 år siden sovjetiske soldater frigjorde Øst-Finnmark fra tysk okkupasjon.

Bergs advokat Brynjulf Risnes er ikke overrasket over Lavrovs uttalelser i Kirkenes.

– Det han sier, er det samme som vi har trodd en stund, nemlig at en utlevering er relativt nært forestående, sier Risnes.

Pågrepet i 2017

Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg ble pågrepet 5. desember 2017 av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva. Berg ble siktet for spionasje etter paragraf 276 og satt i FSB-fengselet Lefortovo.

Nordmannen nektet straffskyld etter spionasjetiltalen, men erkjente kontakt med norsk etterretning før reisen.

16. april i år ble Berg funnet skyldig i spionasje og dømt til 14 års fengsel i byretten i Moskva. 16. oktober ble det kjent at en utveksling med en spiondømt russer i Litauen kan være på trappene, og torsdag denne uka meldte det russiske nyhetsbyrået Interfax at en russisk kommisjon anbefaler at president Vladimir Putin benåder Frode Berg.

Billighetserstatning

Brynjulf Risnes sier til NRK at det vil være naturlig for Norge å betale Berg en betydelig erstatningssum etter det han har vært gjennom i Russland.

– Berg er bare 64 år, og han må, etter at han forhåpentligvis kommer tilbake til Norge om ikke lenge, leve med at alle i hele landet ser på ham som spionen som ble fengslet i Russland, sier Risnes.

Advokaten sier det er et mønster der myndighetene gjør to ting: På den ene siden vil de ikke innrømme noe som helst og vil offisielt nekte for at man har spionert, noe han mener ligger i etterretningens natur.

Samtidig innrømmer ofte myndighetene at de har et ansvar og gir det som kalles for en billighetserstatning, påpeker Risnes.