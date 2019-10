innenriks

Søreide informerte om enigheten etter et møte med sin russiske kollega Sergej Lavrov i Kirkenes fredag formiddag.

– Vår diskusjon om menneskerettigheter og sivilsamfunn brakte det resultatet i løpet av møtet at vi er enige om å gjenoppta den bilaterale menneskerettighetsdialogen. Den er viktig for våre land, jeg er glad for å kunne si det her og nå, sa Søreide.

Møtet er en del av markeringen av at det er 75 år siden sovjetiske soldater frigjorde Øst-Finnmark fra tysk okkupasjon.

