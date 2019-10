Mann fengslet etter skadeverk mot pizzarestaurant i Oslo

innenriks

Alle fire ukene er med brev- og besøksforbud, og den første uken av fengslingen må han sitte i full isolasjon.

Mannen er siktet for grovt skadeverk. «Etter rettens syn er det sannsynlig at de har vært planlagt i forkant og at siktede har medvirket til overtredelsene», heter det i fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett.

Fengslingsgrunnlaget er faren for bevisforspillelse. Det er grunn til å tro at det er flere involverte, «herunder personer som verken er pågrepet eller avhørt.» Mye tyder på at saksforholdet strekker seg tilbake i tid, heter det i kjennelsen.

Pizzarestauranten Favorit Pizza er de siste ukene ramponert tre ganger. Det første angrepet skjedde 7. oktober, da en ungdomsgjeng gikk løs på gatekjøkkenet med hammer. Da måtte en ansatt til legevakten med hodeskader. 17. oktober gjorde fem maskerte tenåringer hærverk på nytt og truet de ansatte. De fem tenåringene ble pågrepet på Linderud noen timer senere. Mandag 22. oktober ble stedet på angrepet for tredje gang. Da kastet flere ungdommer stein og knuste vinduer på pizzarestauranten.

