Undersøkelse: Unge fotgjengere har størst tro på å bli sett i mørket

innenriks

Undersøkelsen er gjennomført av Kantar TNS på oppdrag for Trygg Trafikk og Fremtind, som er forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

– Det er folk mellom 45 og 59 år som i størst grad synes det er vanskelig å se fotgjengere på landeveien når det er mørkt, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind.

Natt til søndag ble klokka stilt til vintertid, noe som medfører at det blir mørkere tidligere på kveldene fremover. Nesten halvparten av alle bilister har på et tidspunkt opplevd å nesten kjøre på en fotgjenger i mørket, ifølge Trygg Trafikk.

Mer enn 90 prosent av de over 45 år sier at de skulle ønske at flere fotgjengere brukte refleks. Det er også denne aldersgruppen som blir mest irritert over at fotgjengere ikke har refleks i høstmørket.

– Uten refleks er du veldig sårbar selv på steder med gatebelysning. Lys fra gater, butikker og trafikk stjeler så mye oppmerksomhet at du som fotgjenger i praksis blir nærmest usynlig, sier Nielsen.

