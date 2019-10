Norsk kvinne siktet for deltakelse i to terrororganisasjoner

innenriks

Den 29 år gamle norske kvinnen er nå formelt siktet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for deltakelse i to terrororganisasjoner, ifølge NRK.

I august ble hun siktet for deltakelse i IS.

Kvinnen har krevd å bli utlevert fra Syria til Norge, men Oslo tingrett avviste begjæringen i midten av oktober. Kvinnen anket saken til lagmannsretten.

Hun har to barn, hvorav sønnen på snart fem år er alvorlig syk, ifølge hennes advokat Nils Christian Nordhus. Hun ønsket at retten skulle kreve at hun blir pågrepet, slik at hun og barna skulle bli hentet til Norge.

PST anslår at omkring 20 voksne nordmenn fremdeles oppholder seg i Syria, men deres status er usikker. Det skal være ti kvinner blant disse.

35 barn med norsk tilknytning oppholder seg i Syria. PST har ikke gått ut med opplysninger om hvor mange av disse som oppholder seg i al-Hol.

(©NTB)