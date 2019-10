To drapssiktede menn i varetekt i Trondheim

innenriks

Siktelsen mot de to ble tirsdag skjerpet fra kroppsskade med døden til følge. En tredje mann, som er i 30-årene, som ble siktet i saken, er løslatt.

– På bakgrunn av etterforskningen som ble gjort mandag, ble mistankegrunnlaget mot en av de siktede vesentlig svekket. Han ble løslatt mandag kveld, sier politiadvokat Hans Vang i Trøndelag politidistrikt.

Skjerpet til drapssiktelse

For de to øvrige pågrepne ble siktelsen endret til forsettlig drap eller medvirkning til dette.

– Dette blant annet på grunn av den foreløpige obduksjonsrapporten som vi mottok mandag. Det er en vesentlig del av årsaken til at siktelsen er skjerpet, sier Vang.

– Ingen av de to siktede erkjenner straffskyld, opplyste Vang til NTB før tirsdagens fengslingsmøte.

Den siktede i 40-årene ble i Sør-Trøndelag tingrett varetektsfengslet i to uker med brev-, besøks- og medieforbud og i fullstendig isolasjon. Politiet ba om fire uker i varetekt og vil onsdag ta stilling til om kjennelsen skal ankes.

Mannen i 30-årene ble varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud og medieforbud, samt fullstendig isolasjon de to første ukene.

Funnet i leilighet

Kvinnen i slutten 30-årene ble funnet i en leilighet på Lademoen i Trondheim rett etter klokken 11.30 søndag og brakt til St. Olavs hospital, der hun ble erklært død.

De to mennene i ble pågrepet søndag formiddag og siktet i saken.

Advokat Tore Angen er forsvarer for den eldste siktede. Han sier at hans klient av helsemessige årsaker ikke har gitt noen forklaring ennå. Advokat Christian Wiig, som er oppnevnt som forsvarer for mannen i 30-årene, opplyser at hans klient nekter straffskyld.

Slektning varslet

Politiet ønsket mandag ikke å gå nærmere inn på hva slags skader kvinnen hadde, eller hvordan de kan ha oppstått. Det var en kvinnelig slektning av en av de siktede som varslet politiet, bekrefter politiadvokat Vang, men han kan ikke si noe om bakgrunnen for varselet.

– Det må vi holde for oss selv slik saken står nå, sa han til NTB mandag.

Politiet kjenner kvinnens identitet, men ønsker ikke å gå ut med alderen hennes ut over at hun er i 30-årene.

(©NTB)