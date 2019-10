Nav-skandalen kan havne i kontrollkomiteen

innenriks

– Jeg tror nok denne saken før eller senere vil havne på vårt bord, sier Andersen til NTB.

Han vil imidlertid først avvente redegjørelse til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) i Stortinget tirsdag. Det er heller ikke avklart om saken skal behandles i arbeids- og sosialkomiteen.

Men det vil ikke være til hinder for at også Kontrollkomiteen tar saken, ifølge Andersen. En viktig grunn er at saken omfatter flere etater og både Justisdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet, påpeker han.

– Her har jo både Nav, påtalemyndigheten og rettsvesenet sviktet. Det er jo det som gjør denne saken veldig kompleks og spesiell, sier Andersen.

Også SV-leder Audun Lysbakken mener saken hører hjemme i kontrollkomiteen.

– Denne saken blir mer og mer alvorlig, og det er gode argumenter for å sende saken dit etter redegjørelsen på tirsdag. Da har vi en lang rekke spørsmål vi krever svar på fra både arbeidsministeren og justisministeren, sier Lysbakken til NTB.

