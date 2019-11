Kvinne døde i trafikkulykke i Flåm

innenriks

Politiet mottok melding om ulykken klokken 18.38 fredag kveld.

Kvinnen døde på stedet, og hennes pårørende er blitt varslet, opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding.

Hendelsesforløpet er ikke kjent, men politiet opplyser at ulykken involverte tre biler med hver sin sjåfør. De to andre sjåførene ble sendt til sykehus og legevakt for sjekk med ukjent skadeomfang. Begge var imidlertid ved bevissthet.

Både Fretheimtunnelen, Flenjatunnelen og Gudvangatunnelen ble stengt som følge av ulykken.

Ved 22.30-tiden opplyste Vegtrafikksentralen at de to sistnevnte tunnelene var åpnet igjen. Personbiltrafikk blir dirigert forbi ulykkesstedet, mens tyngre kjøretøy må vente til Fretheimtunnelen er åpnet igjen. Det skjer trolig ikke før langt ut på natten, ifølge Vegtrafikksentralen.

(©NTB)