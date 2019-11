Laveste ledighet på ti år

innenriks

– Etter en klar nedgang i arbeidsledigheten de første månedene i år, har det siden mai vært mindre endringer. Ser vi de siste seks månedene under ett, har det bare vært en liten nedgang i arbeidsledigheten. Regnet i prosent av arbeidsstyrken, har arbeidsledigheten holdt seg relativt stabil på et lavt nivå gjennom hele året, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Tallet for helt arbeidsløse utgjorde 2,2 prosent av arbeidsstyrken i oktober, justert for sesongvariasjoner, mens helt arbeidsløse og arbeidssøkere på tiltak utgjorde til sammen 2,7 prosent. Arbeidsledigheten i prosent av arbeidsstyrken har ikke vært så lav på over ti år.

Den registrerte ledigheten, uten hensyn til sesongvariasjoner, er 2,1 prosent ved utgangen av oktober. Til sammen er 73.800 personer registrert som helt arbeidsledige eller på tiltak ved utgangen av oktober. Det er 6.200 færre enn til samme tid i fjor.

I hovedstaden var 9.474 personer eller 2,4 prosent av arbeidsstyrken helt arbeidsledige ved utgangen av oktober. Dette er en nedgang på 1 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

