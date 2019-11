Amerikansk høyreekstremist pågrepet på arrangement i Oslo – motsetter seg bortvisning

innenriks

Bakgrunnen for PSTs pågripelse av den høyreekstreme profilen Greg Johnson var frykt for at han kan påvirke andre til å utøve vold.

– Den pågrepne forfekter og kommuniserer en høyreekstrem ideologi. Det er en fare for at den kan resultere i vold eller voldelige handlinger. Den pågrepne amerikanske statsborgeren blir derfor bortvist fra Norge, helst så fort som mulig, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til NTB.

Johnson var blant mellom 50 og 100 personer som lørdag skulle delta på en konferanse i Oslo arrangert av det høyreekstreme nettverket Scandza Forum.

Motsetter seg bortvisning

Den amerikanske statsborgeren har tidligere uttrykt støtte til Anders Behring Breiviks begrunnelse for 22-juli-terroren og kalt terroren for «nødvendig», ifølge Filter Nyheter.

Johnson skriver i en uttalelse til NRK at han avviser at han har støttet bruk av vold som politisk virkemiddel. Han mener også at teksten om 22. juli er tatt ut av sammenheng.

PST opplyser lørdag kveld til Dagbladet at Johnson sitter i politiets varetekt i påvente av effektuering av bortvisningsvedtak.

Amerikanerens forsvarer, advokat John Christian Elden, sier til avisa at Johnson motsetter seg bortvisningen.

– Min klient bestrider å være til fare for grunnleggende nasjonale interesser og trodde han kom på besøk til et demokratisk land der han var invitert til å benytte sin ytringsfrihet, sier han.

Til Aftenposten sier Bernsen i PST at en del av det forebyggende arbeidet politiet og PST driver med er å forhindre at det høyreekstreme miljøet blir større.

– Det er et mål for oss at sårbare enkeltpersoner ikke blir dratt inn, sier han.

Demonstranter

Konferansen på Sinsen i Oslo pågikk lenge uforstyrret etter pågripelsen.

Utenfor hadde 40 til 50 demonstranter møtt opp. Politiet beskrev stemningen som verbalt høylytt, men uten voldshendelser. Ved 16.15-tiden meldte imidlertid politiet at rundt 25 personer var anholdt for å ha brutt sperringene på stedet.

– De forsøkte å ta seg over sperringene, og da måtte politiet gripe inn. Vi har ikke fått melding om noen skadde, sa operasjonsleder Marianne Heidenstrøm i Oslo politidistrikt til NTB.

Personene som var anholdt, ble senere innbrakt til arresten for ordensforstyrrelser og for ikke å etterkomme pålegg gitt av politiet.

Utleier tar avstand

Nettverket Scandza Forum har holdt arrangementer i Norge, Sverige og Danmark siden 2017, ifølge Filter.

Lørdagens arrangement ble holdt i lokalene til Nordre Aasen bo- og habiliteringssenter. I et Facebook-innlegg tar utleieren sterk avstand fra ideologien nettverket representerer.

Videre heter det i innlegget at senteret har anmodet leietaker om å forlate lokalene.

