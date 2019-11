Hytte totalskadd i brann i Vinje

innenriks

Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 1.39 natt til lørdag. I underkant av to timer senere fikk brannvesenet kontroll på brannen.

Like før klokken 7 lørdag morgen opplyser operasjonsleder Erik Gunnerød i Sørøst politidistrikt til NTB at brannvesenet driver med etterslukking og at de kommer til å drive med det utover formiddagen.

Personene som var på rundt fire hytter i nærheten av hytta som brant, ble evakuert. De fikk vende tilbake i løpet av natta. De nærliggende hyttene måtte evakueres på grunn av fare for spredning.

Hytta ble overtent og er totalskadd.

Folk som var i hytta som begynte å brenne, kom seg ut på egen hånd og varslet brannvesenet.

