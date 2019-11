78-åring fra Belgia stoppet på Gardermoen med 1,4 kilo kokain

innenriks

Ifølge dommen fra Øvre Romerike tingrett gjorde mannens koffert utslag på tollernes hurtigtest og ble videre overlevert til politiet, som fant to pakker med til sammen 1,396 kilo kokain under foret på kofferten, skriver avisa.

78-åringen ble pågrepet av politiet og har sittet varetektsfengslet til saken hans kom opp for retten. Belgieren nekter straffskyld for innførsel av narkotika og har forklart at han trodde at det var penger han fraktet, og ikke narkotika.

Den eldre mannen er dømt til 3 år og 6 måneders fengsel, der 1 år og 6 måneder er betinget.

– Tiltalte har hele tiden sagt at han ble lurt til å frakte narkotika til Norge. Dommen vil derfor bli anket, sier 78-åringens forsvarer, Knut-Ole Bakke Hansen, til Romerikes Blad.

(©NTB)