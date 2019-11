Amerikansk høyreekstremist blir i Norge til mandag

innenriks

Til NTB opplyser Johnsons norske forsvarer, advokat John Christian Elden, at amerikaneren søndag kveld fortsatt holdes av politiet.

– Jeg påpekte at de ikke hadde lovhjemmel til å holde han i varetekt slik PST trodde når han ville reise til et EØS-land etter eget ønske. Politiet var enige i det, men svaret kom litt sent på kvelden ut fra når fly går fra Norge. Så trolig blir det i morgen med et litt større erstatningskrav mot den norske stat enn om de hadde skjønt EØS-loven tidligere, skriver Elden i en melding sent søndag kveld.

Foredrag i Lisboa

Planen er at amerikaneren blir sendt med fly til Ungarn mandag formiddag – eller tar et tidligere fly om han rekker det, opplyser Elden.

Johnson skal etter planen holde et nytt foredrag i Portugal mandag.

Bakgrunnen for PSTs pågripelse av den høyreekstreme profilen var frykt for at han kunne påvirke andre til å utøve vold.

Johnson var blant de mellom 50 og 100 personene som lørdag skulle delta på en konferanse i Oslo arrangert av det høyreekstreme nettverket Scandza Forum.

– Ikke fritt valg av land

PST sa tidligere søndag at det ikke var opplagt at Johnson fikk bli bortvist dit han ønsket.

– Regelverket er slik at han sendes tilbake til det landet han kommer fra, eller det landet han har oppholdstillatelse. Det er ikke sånn at det er fritt valg av land, sa seniorrådgiver Martin Bernsen til NTB.

Ifølge Bernsen var det Politiets utlendingsenhet (PU) som jobbet med bortvisningsvedtaket søndag.

Greg Johnson har tidligere uttrykt støtte til Anders Behring Breiviks begrunnelse for 22-juli-terroren og kalt terroren for «nødvendig», ifølge Filter Nyheter.

Johnson har avvist at han har støttet bruk av vold som politisk virkemiddel og mener at teksten om 22. juli er tatt ut av sammenheng.

