innenriks

Det var til sammen 28 personer som ble besluttet pågrepet etter å ha blitt innbrakt til arresten, opplyser politiadvokat Line Borgen til NTB.

– Personene ble innbrakt for ordensforstyrrelse eller for ikke å ha fulgt politiets pålegg. De får forelegg på 10.000 kroner for ordensforstyrrelse eller 14.000 kroner for begge deler, sier hun.

Demonstrantene ble besluttet pågrepet etter en helhetsvurdering, ifølge politiadvokaten.

Søndag formiddag er de fleste av demonstrantene ute av arresten.

