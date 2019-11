Bombegruppen på vei etter funn av mistenkelig gjenstand i Trondheim

innenriks

– Det er funnet en gjenstand som fremstår som såpass mistenkelig at vi gjennom dialog med bombegruppa i Oslo har bestemt at de skal komme og ta en titt på den. Derfor er vi nå i en ventefase hvor vi sørger for at ingen tar seg inn i det avsperrede området, sier stabssjef Torgeir Moholt i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Han regner med at bombegruppen vil være på plass på stedet i 14-tiden.

Politiet har nå iverksatt evakuering av oppgangen og sperret av den fire etasjer høye blokken der gjenstanden ble funnet. De ønsker samtidig ikke trafikk i området.

Politiet fikk melding om den mistenkelige gjenstanden like før klokken 10 mandag formiddag. Moholt vet ikke hva det er ved gjenstanden som gjør at den er ansett som mistenkelig.

– Den fremsto først som mistenkelig for dem som fant den, og senere for politiet som kom til stedet. Derfor ønsket vi bistand fra bombegruppa for å håndtere den, sier Moholt.

Han vet foreløpig ikke hvor mange som er evakuert.

– Vi er i dialog med alle leilighetene i blokken, men dette skjer jo på et tidspunkt der mange er på skole og jobb, sier Moholt.

En kvinne som bor i borettslaget, sier til Adresseavisen at det har vært mange politifolk, brannfolk og helsepersonell på stedet.

Ifølge NRK har politiet tatt i bruk stigebil fra brannvesenet for å komme seg opp på verandaer.

– Vi vil ikke at folk skal gå forbi denne gjenstanden i trappeoppgangen. Da må vi ta ut folk via verandaer, sier Moholt til NRK.

(©NTB)