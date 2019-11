Hauglie ber Nav-ofrene om unnskyldning

innenriks

Statsråden begynte sin redegjørelse om saken i Stortinget med å beklage til alle som er blitt rammet.

– På vegne av regjeringen vil jeg be de menneskene det gjelder og deres familier om unnskyldning for det de har blitt utsatt for. Staten skal gjøre opp for seg, sa Hauglie.

– Feilen har pågått over mange år. Både i forvaltningen og rettssystemet uten at dette er avdekket. Feilen har fått store og alvorlige konsekvenser for mange mennesker, sa Hauglie.

Hun understreket at alle fakta nå skal på bordet.

– Alt skal fram i lyset. Alle steiner skal snus. Urett skal rettes opp, sa Hauglie.

Hun varslet samtidig en ekstern, uavhengig granskning av saken.

– Granskningen skal sørge for at alle fakta kommer på bordet og finne årsaken til at feilen kunne oppstå uten at den ble avdekket, heller ikke av departementet, sa Hauglie.

Hun karakteriserer saken som svært alvorlig.

– Mange mennesker har fått urettmessig til dels store tilbakebetalingskrav fra Nav som følge av feilen. Mange har også blitt urettmessig anmeldt og straffeforfulgt. Dette er svært alvorlig, sa hun.

– Det er alvorlig fordi det svekker tilliten til offentlige myndigheter og rettsapparatet og det er alvorlig fordi det tok så mange år før alarmen gikk.