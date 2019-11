Rødt og SV mener mistillitsspørsmålet står like sterkt etter Hauglies Nav-redegjørelse

innenriks

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sto skolerett og ba de uskyldig dømte Nav-ofrene om unnskyldning da hun redegjorde om skandalen i Stortinget tirsdag.

På første rad satt en dypt alvorlig statsminister Erna Solberg (H), som hadde avlyst deler av sitt program for å høre sin arbeidsminister kjempe for sitt politiske liv.

Solberg sa forrige uke at hun fremdeles har tillit til Hauglie.

– Mistet alt

Flere av ofrene for skandalen var til stede på galleriet og overvar redegjørelsen. Flere av dem mener at beklagelsen fra Hauglie ikke er nok.

– Både Hauglie og Nav-leder Sigrun Vågeng må gå av. Det blir vanskelig å ha tillit hvis de to skal fortsette. De har begge brukt altfor lang tid på å rydde opp, sier Rita Elisabeth Rudiløkken til NTB.

Rudiløkken ble tilbakekrevd nær 200.000 kroner av Nav etter å ha oppholdt seg i Spania en periode mens hun fikk arbeidsavklaringspenger.

– Jeg mistet leiligheten min, jeg mistet alt, forteller Rudiløkken.

Mistillit like aktuelt

Opposisjonen mener en rekke sentrale spørsmål fremdeles står ubesvart etter redegjørelsen.

– Tilliten er ikke styrket, fastslår Ap-leder Jonas Gahr Støre overfor NTB.

– Særlig med tanke på at statsråden gjennom mange måneder ikke har slått alarm og grepet inn på en måte som endret praksis, sier han.

I et intervju med NTB ble det klart at Hauglie i sine fire år som ansvarlig statsråd ikke aktivt har vurdert Navs praksis opp mot EUs trygdeforordning.

Rødt og SV er de eneste partiene som har varslet at de vurderer mistillit i saken. Spørsmålet er like aktuelt etter redegjørelsen, fastslår begge partiene.

– Hauglie har ikke styrket sin sak, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Sp: Noen må gå

Ap og Sp sier det er for tidlig å si om de vurderer mistillit. Men Senterpartiets representant i arbeids- og sosialkomiteen Per Olaf Lundteigen gjør det helt klart at noen må gå i saken.

– Det er helt opplagt at hvis folk skal beholde oppfatningen av at vi har et rettssamfunn, så må noen ta konsekvensene og tre tilbake her, sier Lundteigen til NTB.

Han vil imidlertid ikke uttale seg om hvem han mener bør gå av.

Fremskrittspartiets Erlend Wiborg, som leder Stortingets sosialkomité, mener derimot at Nav-ledelsen må gå.

– Nav-ledelsen burde reagert tidligere og har vært for passive. Det er ikke nødvendigvis de rette til å være de som skal lede Nav gjennom oppryddingen, sa Wiborg fra Stortingets talerstol.

Krever egen gransking

Under redegjørelsen understreket Hauglie at alle fakta nå skal på bordet, og at alle steiner skal snus. Som ledd i dette arbeidet, varslet hun en ekstern, uavhengig gransking av saken. Opposisjonen mener imidlertid at Stortinget må igangsette sin egen uavhengige gransking.

Hauglie lovet også at det allerede fredag vil bli klart hvor mye ekstra penger Nav og Trygderetten vil få til å håndtere sakene.

Regjeringen vil også sørge for fri rettshjelp til Nav-ofrene og vurderer en egen erstatningsordning for å sikre en så rask behandling som mulig.

Så langt er det avdekket at minst 2.400 trygdemottakere urettmessig har fått tilbakebetalingskrav etter opphold i utlandet. 100 har blitt urettmessig anmeldt, og 36 har urettmessig sonet fengselsstraffer.