Tankbil med flybensin kjørte av veien i Tana – E6 fortsatt stengt

Ulykken skjedde ved Polmak, opplyser Vegtrafikksentralen. Sjåføren i tankbilen er tatt med til en rutinemessig sjekk på legevakten. Det er ingen andre involverte i ulykken.

– Nødetatene er på stedet og arbeider med å tømme traileren for bensin, opplyste operasjonsleder Gunnar Øvergaard i Finnmark politidistrikt klokken 11.45. Ti timer senere var veien fortsatt stengt.

Mannskapene på stedet var ikke ferdig med tømmingen av tanken ved 22-tiden tirsdag.

– Slik jeg forstår det tas det sikte på å gjenåpne veien for trafikk før midnatt, sier operasjonsleder Leo Johansen i Finnmark politidistrikt til NTB tirsdag kveld.

Han opplyser at det ikke er kø på stedet etter at trafikken tidligere tirsdag ble sluppet forbi i puljer under pauser i tømmearbeidet.

