Eirik Jensen: – Det er mange ting som ikke stemmer

innenriks

Den narkotika- og korrupsjonstiltalte ekspolitimannen startet torsdag sin frie forklaring i den andre runden av ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

På forhånd sa han til NTB at han vil legge opp forklaringen på en annen måte enn i de to foregående rettsrundene.

– Har gjort gode funn

Jensen viste til at aktor Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten for politisaker i sitt innledningsforedrag onsdag hadde omtalt etterforskningen mot den tidligere toppolitimannen som særdeles grundig.

– Jeg er ikke enig. Vi har brukt mye tid på å lete i dokumentene og sjekke tidslinjene for å få et bilde av hva som ligger her. Vi har gjort gode funn. Her er det mange ting som ikke stemmer. Det er det vår jobb å påvise, sa Jensen.

Han mener blant annet at moderne politimetoder tilsier at alle tilgjengelige bevis i saken må være ettergått og trakk fram en rapport som viser at det finnes en ubevisst tendens blant politifolk til bare å lete etter informasjon som passer til det avhører tror er sannheten.

– Skikkelig problem

– Påstander skal brytes ned i avhøret og forfølges enkeltvis. Er påstanden sann, er den kontrollerbar, er den etterprøvbar? Jeg finner ingen ting av dette i etterforskningen, sa Jensen.

– Det minste man burde gjort, var å sjekke Cappelens påstander opp mot tidslinjene. Det er et skikkelig problem at Cappelens forklaringer ikke nevnes i tidslinjene. De må samsvare med forklaringen, sa Jensen, som deretter gikk over til å fortelle om hvordan han jobbet med informantbehandling i sin tid i politiet.

Han viste også til en undersøkelse fra 2007 som viser at den gang var 75 prosent av alle informanter i Norge ikke registrert.

– Dere vil høre lange remser om regelverket. Det er en verden utenfor regelverket også, sa Jensen.

De Vibe må vitne

Jensens forsvarer John Christian Elden kom torsdag med sine bemerkninger til aktoratets innledningsforedrag og gikk gjennom de tingene forsvaret vil legge mest vekt på i rettssaken. Elden varsler blant annet at han vil stevne Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe som vitne.

De Vibe har i en årrekke vært Cappelens sivile advokat, og Elden vil vite om hvorvidt Cappelen er en person det er greit å samarbeide med.

De Vibe er ett av få nye vitner i saken og er blitt fritatt for taushetsplikten.

Elden har også stilt spørsmål ved metoden som er brukt for å hente ut materiale fra blant annet diverse telefoner. Spesialenheten har ikke villet gjøre dette på nytt.

Vil ha datamateriale

– Vi aksepterer at Spesialenheten ikke vil bruke måneder på å gjøre det, men vi vil bare ha råmaterialet, sier Elden.

I de tidligere rettsrundene har Elden beskrevet Cappelens forklaring om at ekspolitimannen var en viktig brikke i hans hasjnettverk, som «et eventyr».

– Jeg vil starte med å fortelle den alternative historien, som vi mener ikke samstemmer med påtalemyndighetens, sa han i retten torsdag.

SMS-bevis

Blant politiets sterkeste bevis er over 1.300 tekstmeldinger mellom Cappelen og Jensen, som Spesialenheten mener indikerer et samarbeid om hasjinnførsel.

– Vi får se om de gjør det da, når vi får satt dem i kontekst, sier Jensen til NTB.

Den tredje runden i rettsmaratonen mot Eirik Jensen og medtiltalte Gjermund Cappelen startet onsdag og skal vare til slutten av mars neste år. I Oslo tingrett ble Jensen dømt til 21 års fengsel, mens Cappelen fikk 15 år. Mens Jensen har anket hele skyldspørsmålet, har Cappelen anket straffutmålingen.

