Levninger i Mandal stammer fra over 64 år gammel savnetsak

Arne Odd Torgersen forsvant i Mandal i januar i 1955. Han var 21 år gammel da han forsvant.

– Levningene ble identifisert gjennom sammenligning av tannopplysninger som stammer fra den savnede, og de funnene som ble gjort, sier leder for den nasjonale ID-gruppen ved Kripos, Harald Skjønsfjell.

Torgersen ble borte fra sitt hjem i januar 1955 i Holum, dagen før han skulle i retten for et innbrudd. Flere personer hørte denne kvelden skudd i bygda.

– Vi er veldig glade for at denne undersøkelsessaken nå har gitt oss et resultat. Dette er viktig for de pårørende og for lokalsamfunnet, sier politistasjonssjef ved Mandal politistasjon, Anne Margrethe Ruud.

Politiet har bekreftet at et våpen som ble funnet sammen med likrestene i Mandal, er en rifle av merket Krag-Jørgensen. Dette er den samme type våpen som forsvant samtidig med Torgersen for 64 år siden.

