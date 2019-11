Tolv biler totalskadd i garasjebrann i Oslo

innenriks

Politiet fikk like over klokken 5 fredag melding om to biler som sto i brann ved et garasjeanlegg på Haugerud, men fant snart ut at brannen hadde spredt seg.

Garasjeanlegget sto kort tid etter i full fyr, noe som førte til at tolv biler ble totalskadd. I tillegg har to biler som sto parkert i nærheten, fått skader.

Slått ned flammer

– Brannvesenet har slått ned det meste av flammene, men det er fortsatt en del røyk på stedet, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

Beboere fikk anmodning om å lukke vinduene. To-tre personer har ifølge politiet trolig blitt eksponert for røyk. De sendes til helsesjekk så fort det lar seg gjøre.

Politiet som rykket ut med store ressurser, så seg nødt til å flytte unna en del biler. I tillegg bisto totalt ni brannbiler med slukkingsarbeidet, opplyste vaktkommandør Morten Bratly i Oslo brann- og redningsetat til NTB.

Brannårsak

Brannvesenets omfattende tilstedeværelse skapte trafikale problemer. Tvetenveien ved Tveita senter var stengt, men politiet opplyser ved 6-tiden at det kjøres vekselkjøring i Tvetenveien inntil videre.

Politiet sier at arbeidet på åstedet vil komme i gang når brannvesenet er ferdig med slukkingsarbeidet sitt. Det er for tidlig å si noe om brannårsak.

– Det er ingen indikasjon på at brannen skal være påsatt, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

