Torleik Svelle blir ny leder i Senterungdommen

innenriks

Han tar over etter 27 år gamle Ada Arnstad, som tidligere i år kunngjorde at hun ikke stilte til gjenvalg.

– Det er en enorm ære å få tillit til å lede Norges råeste ungdomsparti i året som kommer. Senterungdommen er en organisasjon som alltid kjemper for at det skal være lys i alle glass, og for å få til det må vi begynne å se på distriktene, landbruket og skogen som en ressurs vi skal utvikle. Ikke som et problem, slik enkelte partier ser det, sier Svelle i en pressemelding.

Svelle, som kommer fra Lillehammer, har tidligere vært nestleder i Senterpartiets ungdomsfløy.

