Flere personer skadd i trafikkuhell under snøkaos på Østlandet

innenriks

– I dag vil det sannsynligvis bli kaos på veiene, så det er viktig å ta seg bedre tid enn vanlig og kjøre mer forsiktig når man skal kjøre til jobb, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB i 6.30-tiden.

Klokken 8 meldte politiet om at en kvinne er påkjørt av en minibuss i Ullensaker. Kvinnen var ute og gikk tur med hunden sin da hun ble påkjørt av minibussen som skled nedover en bakke. Hun er kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang.

Like før klokken 8 veltet også en passasjerbuss i Sørum kommune i Akershus. Sjåføren fikk vondt i en hånd, men det er ikke meldt om alvorlige personskader.

Vogntog sliter

I Oslo politidistrikt er det foreløpig ikke meldt om de helt store hendelsene som følge av snøværet, men flere vogntog sliter på det glatte føret i bakkene.

– I øyeblikket står det tre vogntog i Skulleruddumpa, og ved Sollihøgda er det også vogntog som har vansker med å komme seg videre, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i 7.40-tiden.

Sørøst politidistrikt melder at det har det vært en rekke mindre trafikkuhell i løpet av natten og morgentimene. Det samme gjør Innlandet politidistrikt.

Vegtrafikksentralen på Østlandet melder om at brøyting av veiene i lavere hastighet enn fartsgrensen på stedet gjør at det vil oppstå kø på uvante steder.

Trafikkoperatør Hans Are Dahl sier i 6.30-tiden at det foreløpig går sakte på veiene.

– Det virker som om folk tar det pent i snøværet. Man må kjøre etter forholdene. Har man sommerdekk nå, er det best å la bilen stå i garasjen, sier Dahl.

– Enkelte steder har det snødd såpass tett at veien er nedsnødd igjen mellom 5 og 10 minutter etter at brøytebilen har vært der. Det kan likevel hende at forholdene blir bedre ut over morgenen når vi får mer trafikk, og saltet som er strødd på veiene får bedre arbeidsvilkår, sier han.

Forsinkelser på Oslo lufthavn og Oslo S

Også Oslo lufthavn melder om mye snø mandag morgen.

– Det vil bli noen forsinkelser mens rullebanene brøytes, og litt ventetid for avising av fly. Vi ber alle passasjerer om å møte opp til vanlig tid og følge informasjonen fra sitt flyselskap, skriver Avinor på Twitter.

Bane Nor melder samtidig om at det i morgentimene er forsinkelser på Oslo S som følge av feil på en sporveksel. Problemene er ikke relatert til snøværet, men en rekke toglinjer er berørt som følge av feilen. Bane Nor vet foreløpig ikke hvor lang tid det vil ta å rette feilen.

Også på Ruters kollektivlinjer i Oslo og Akershus er det forsinkelser som følge av snøværet.

Kaospotensial

Snøværet har i natt beveget seg nordøstover fra Agder, og ved midnatt begynte det å snø i Oslo. Meteorologisk institutt sendte søndag ut gult farevarsel for både Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud. Ikke minst ble det sendt ut gult farevarsel og beskjed til bilister om å kjøre forsiktig.

Farevarselet som ble utstedt, gjelder ennå for alle fylkene, unntatt Agder, til mandag klokken 14. Det er ventet opp mot 12 centimeter snø fram til da.

– Det er først utover natten som hovedtyngden av nedbøren kommer. Det er ikke store mengder egentlig, vi snakker om ti centimeter, men når hovedtyngden kommer på morgenen så bør man beregne ekstra tid på å komme seg på jobb, sa statsmeteorolog Bente Wahl til Aftenposten.

(©NTB)