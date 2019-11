innenriks

Politiet meldte om røykutvikling fra kjeller i eneboligen i Asker i Akershus klokka 4.18, og at nødetatene var på vei til stedet. Tjue minutter senere opplyste politiet at én person var sendt til sykehus, og at en hund var funnet død i huset.

Med seks enheter på stedet fikk brannvesenet slukket brannet kort tid etter.

– Mye røyk i huset, startet med ventilering for å få ut røyken, dette er en enebolig, meldte brannvesenet.

