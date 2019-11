Snøen skaper fortsatt problemer i trafikken

innenriks

– Det er busser som har problemer med å komme fram og vogntog på kryss og tvers, sier trafikkoperatør Ole Martin Kjeldsen i Vegtrafikksentralen Sør til NTB.

Mandag ettermiddag gjelder dette særlig for Agder og Vestfold, forklarer han.

– Men det er glatt ellers også. Vi har alt mannskap ute for å gjøre tiltak.

På de større ferdselsårene er veibanen bar, og trafikken flyter derfor fint.

Glatte småveier på Østlandet

Tidligere mandag var det også store problemer i trafikken på Østlandet, og snøfallet resulterte i en rekke trafikkuhell og fastkjøringer. På hovedveiene er problemene stort sett over mandag ettermiddag.

– Vi får fortsatt noen meldinger om problemer på de mindre veiene, og gir beskjed videre slik at det blir tatt forløpende. Meldingene går på at det fortsatt er snø eller at det ikke har blitt brøytet siden tidligere i dag, sier trafikkoperatør Christofa Key-Nilsen i Vegtrafikksentralen Øst.

– Det kan være utfordrende på de mindre veiene, og det er gjerne glatt i av- og påkjøringer og steder man gjerne bremser opp, så folk må være oppmerksomme på det, oppfordrer hun.

Fortsatt forsinkelser på Gardermoen

Snøfallet skapte også store problemer på Oslo lufthavn mandag, og tidlige på ettermiddagen var seks av ti fly fortsatt forsinket. I 17.30-tiden har imidlertid situasjonen bedret seg.

– Det er litt bedring nå i ettermiddag og kveld. Noen forsinkelser vil vi fortsatt ha, men været er bedre, så det gjør situasjonen litt bedre. Vi oppfordrer alle til å følge med på flytider og forholde seg til informasjon fra flyselskapet, sier pressevakt Nora Prestaasen i Avinor til NTB.

Isete tirsdag i vente

Tirsdag er det underkjølt regn som kan skape utfordringer for trafikantene, og det er sendt ut gult farevarsel for Telemark, Vestfold, Østfold, Akershus, Oslo og Buskerud.

Nedbøren vil nå Sørlandet i løpet av mandagskvelden, og det kan enkelte steder komme opp mot 50 millimeter.

Etter hvert vil nedbøren bevege seg mot Østlandet.

– Det ventes nullføre med regn som fryser på bakken. Beregn god tid også i morgen – det blir isete, sier vakthavende meteorolog Kristian Gislefoss ved Meteorologisk institutt til NTB.

