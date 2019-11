Høyt sykefravær i Nav

innenriks

Fra 2013 til og med 2018 har det gjennomsnittlige samlede sykefraværet i Nav vært over gjennomsnittet i Norge generelt. Det viser etatens sykefraværsstatistikk som ABC Nyheter har fått innsyn i.

I 2018 var sykefraværet i Nav 7 prosent mot 6,3 prosent i Norge generelt.

Navs mål for sykefravær i 2019 er et gjennomsnitt på 6,1 prosent, ifølge HR-direktør Gunhild Løkkevol.

Hovedverneombud for de statlig ansatte i Nav, Stein-Arne Hammersland, er bekymret.

– Sykefravær både angår og påvirker den enkelte ansatte og de ressursene som Nav kan bruke til å løse oppgaver for brukerne, sier han.

Sykefraværet er på vei ned, sier HR-direktøren.

– Første halvår 2019 har vi det laveste sykefraværet i Nav på mange år, men erfaringsmessig svinger sykefraværet gjennom året, sier Løkkevol.

På grunn av det høye fraværet ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse i 2018, hvor det kommer fram at arbeidsmengde og rollekonflikt kan være en årsak.

Hammersland peker på mindre budsjettmidler som en del av forklaringen.

– Da kan mengde oppgaver kontra ressurser til å løse dem, være noe av forklaringen på at ansatte opplever et for stort arbeidspress. Det pekes det i hvert fall på en del steder, sier han.

