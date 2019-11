Regjeringen setter av 20 millioner til nye politibiler

innenriks

Det opplyser Høyre, Venstre, Frp og KrF i en felles melding tirsdag – samme dag som partiene ble enige om siste finpuss på 2020-budsjettet.

– Politiet er nødt til å kunne reagere raskt. Da er det viktig med topp moderne utstyrt og velfungerende bilpark. Vi tror dette vil bidra til å skape mer trygghet for flere, og at politiet vil kunne gjøre en bedre jobb i by og bygd over hele landet, sier Venstres Abid Raja.

Både Peter Frølich (H) og Solveig Horne (Frp) poengterer at budsjettilskuddet betyr at alle distrikt er sikret nye biler, dersom det er behov.

– Det er viktig at vi både sørger for at politiet får en bedre økonomisk ramme og at vi får investert i nytt utstyr, for det trenger politiet. Bilene som politiet bruker er et kjempeviktig arbeidsverktøy som er nødt til å tåle svært høy belastning, sier Geir Toskedal (KrF).

Det er tidligere kjent at det i neste års budsjett er satt av 350 millioner kroner til flere politistillinger og drift i politiet. Målet om to politifolk per 1.000 innbyggere skal nås i 2020.

