Regjeringspartiene flytter 200 millioner i 2020-budsjettet

innenriks

De fire partiene bekrefter budsjettenigheten i en pressemelding tirsdag.

– Vi er kommet til enighet om endringer, smått og stort. Vi bruker ikke mer penger, alle økninger tas fra et annet sted, sier Høyres finanspolitiske talsmann på Stortinget, Henrik Asheim, til VG.

Verken til tannregulering eller brillestøtte til barn har de fire partiene satt av mer penger. Begge disse sakene vakte betydelig debatt etter at forslaget til 2020-budsjett ble lagt fram i oktober.

Men Asheim viser til at 15 politibiler nå vil bli bedre utstyrt, at budsjettet bidrar til å digitalisere domstolene ved at de får mulighet til tale- og videoopptak, og til at yrkesfag får mer penger til utstyr.

(©NTB)