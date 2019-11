Stavanger-par risikerer fengsel for menneskehandel

innenriks

I tingretten ble ekteparet i januar dømt til henholdsvis to år og to måneder og halvannet års fengsel for menneskehandel og tvangsarbeid, skriver Stavanger Aftenblad.

Dommen ble anket til Gulating lagmannsrett, hvor statsadvokat Tore Kulstad tirsdag la ned påstand om straffeutmåling tilnærmet lik dommene fra tingretten.

Ekteparet, som sammen drev en indisk restaurant, nekter for de alvorligste anklagene rettet mot dem.

Politiet begynte å spane på ekteparet i 2014 etter at tre ansatte kunne fortelle som alvorlige brudd på arbeids- og lønnsforhold. Få dager senere, 13. desember, gikk Arbeidstilsynet til aksjon og politiet pågrep ekteparet.

