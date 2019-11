Erna Solberg lover å sette en stopper for homoterapi

innenriks

– De overgrepene vi har sett dokumentert av VG, må vi sikre at ikke skal skje framover, sier Erna Solberg (H) til NTB.

Hun ble presset av både Une Bastholm (MDG) og Anette Trettebergstuen (Ap) om såkalt konverteringsterapi da hun møtte til muntlig spørretime på Stortinget onsdag.

Ap og MDG har begge tatt til orde for å forby slik terapi.

Solberg ønsker for sin del å utrede spørsmålet først. Hun begrunner dette med at det må gjøres vanskelige grensedragninger, for eksempel opp mot bønn og religionsfrihet.

– Om det da leder til at vi har et forbud, og vi kan definere forbudet tydelig, så vil det være bra. Men jeg er altså opptatt av at når vi går til det grep å snakke om at vi skal forby noe, så må vi være veldig klar på hva vi forbyr, sa Solberg i sitt svar til Bastholm.

Hun er likevel tydelig på at overgrep av den typen VG har dokumentert i sin artikkelserie om temaet, ikke kan tolereres.

– Min klare beskjed er at vi må jobbe for at dette ikke skal skje, sier Solberg til NTB.

