Havarikommisjonen: Viking Sky var kun en skipslengde fra å grunnstøte

innenriks

Rapporten viser også at årsaken til motorstansen var at tankene med smøringsolje ble holdt på et for lavt nivå. Da skipet ble utsatt for mye bevegelse i de høye bølgene 23. mars i år fikk ikke dieselgeneratorene sugd nok olje inn, noe som gjorde at motorene stanset.

Motorstansen utløste en stor redningsoperasjon, og i løpet av kvelden og natt til 24. mars ble 470 personer evakuert med helikopter.

Cruiseskipet var på sitt siste av seks nordlyscruiseturer da hendelsen skjedde. Skipet forlot Tromsø 21. mars og skulle til Stavanger 24. mars.

Om morgenen 23. mars gikk det 18 alarmer om lavt oljenivå på skipet, fremgår det i rapporten. Så ble det ikke registrert noen alarm før klokka 13.37. Kort tid etter stoppet skipets motorer.

Skipet sendte ut mayday. Det første helikopteret kom fram til stedet omtrent klokka 15. Mannskapet hadde vurdert å evakuere passasjerer og mannskap til livbåtene, men på grunn av været ble det vurdert til å være altfor farlig. Passasjerer ble derfor evakuert med helikopter i stedet.