Hauglie har fått oppryddingsplan fra Nav-direktøren

– Nav-direktøren har forsikret meg om at de jobber på høygir for å rydde opp, skriver Hauglie i en uttalelse etter et møte med Vågeng torsdag kveld.

På møtet overleverte Vågeng en plan for hvordan Nav skal håndtere saken videre, opplyser arbeids- og sosialministeren til NTB.

– På møtet med Nav-direktøren i dag har jeg understreket behovet for rask og korrekt saksbehandling, rask iverksetting av tilbakebetaling og god kommunikasjon med de berørte. Jeg har også forsikret meg om at Nav har de ressursene de trenger, sier Hauglie.

Vågeng var kortfattet på vei ut fra møtet og ønsket ikke å si noe om når hun vil kommentere Navs videre arbeid.

– Det er viktig for meg å holde statsråden orientert om vårt arbeid, uttalte hun, ifølge VG.

Stortinget krever flere svar

Så langt er det avdekket at minst 2.400 trygdemottakere urettmessig har fått tilbakebetalingskrav etter opphold i utlandet. 100 har blitt urettmessig anmeldt, 48 er urettmessig dømt for trygdesvindel, og 36 av disse har sonet fengselsstraffer. Nav utelukker ikke at saken kan vokse i omgang ved at forholdene strekker seg lenger tilbake i tid enn 2012 og gjelder flere trygdeytelser.

– Saken har påført mennesker store belastninger. Staten skal gjøre opp for seg, og vi skal gjøre det så fort som råd er, skriver statsråden.

Nav-skandalen granskes nå både av et eksternt granskingsutvalg og av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Komiteen sendte torsdag elleve nye spørsmål i saken. Fem av spørsmålene gikk til Hauglie, fire til justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og ett til Sivilombudsmannen.

Komiteen spør Hauglie blant annet om den feilaktige forståelsen av regelverket går lenger tilbake enn 2012, og hva statsråden gjør for å finne ut av det.

Lenger tilbake?

Flere spørsmål berører kommunikasjonen mellom Nav og departementet. Komiteen vil vite hvorfor departementet i 2019 ba Nav vurdere om den norske forståelsen var i tråd med EU-forordningen.

Kontrollkomiteen vil også ha svar på om statsråden «før de datoer som hittil har vært omtalt», har mottatt henvendelser om at den norske praksisen har vært regelstridig.

Sivilombudsmannen får spørsmål om han i perioden 2012–2019 har behandlet klager i tilknytning til sakskomplekset om Norges praktisering av EUs trygdeforordning.

Kallmyr må svare på når hans departement første gang ble orientert av Arbeids- og sosialdepartementet om saken. Han må også redegjøre for om Justisdepartementet har vurdert å endre loven som følge av EUs regelverk.

En enstemmig komité besluttet på torsdagens møte at det blir høring i saken.

– Dato kommer vi tilbake til. Vi må først få svar på de spørsmålene vi har stilt, sier saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap) til NTB.

