Kripos har hentet hjem overgrepstiltalt nordmann

Mannen ble i november 2017 tiltalt for å ha forgrepet seg på fire jenter under 16 og 14 år. Saken mot ham ble berammet til april 2018, men mannen dro til USA før tiltalen var forkynt for ham, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

– Kripos har lagt ned mye ressurser på å peile ham inn. Vi har hatt stor nytte av nettverket deres mot USA, sier politiadvokat Hans Petter Ommedal i Innlandet politidistrikt til avisa.

Torsdag ble mannen varetektsfengslet i seks uker, tiltalt for voldtekt av barn under 14 år. I fengslingsmøtet la retten vekt på at siktede var klar over at han var under straffeforfølgelse i Norge da han valgte å reise til utlandet og bli der.

