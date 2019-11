Frode Berg i Facebook-video: – Det har vært tøft og ventetida lang

innenriks

– Da er jeg endelig ute av Russland etter to år i Lefortovo-fengselet. Dette var jeg ikke forberedt på. Det har vært tøft, og ventetida lang. To år i et russisk varetektsfengsel er en tøff påkjenning, både for meg selv og for min familie, sa Berg i videoopptaket som var lagt ut på Facebook-siden til hans norske advokat, Brynjulf Risnes.

Det var Aftenposten som først omtalte videoopptaket. I den drøyt ett minutt lange videosnutten leser Berg opp fra et manus og forteller at han nå befinner seg på et trygt sted i Litauen «for å roe ned, slappe av og komme til hektene».

Han ser fram til å treffe familien sin igjen.

– Jeg vil ikke komme inn på saken i denne omgang, men vil holde en pressekonferanse i nærmeste framtid, sa han.

Den pensjonerte grenseinspektøren er sliten, men ved godt mot etter at utleveringen i Litauen er overstått. Det er uvisst når han drar hjem til Norge.

Fri etter to år i fengsel

Klokken 11 fredag ble den spiondømte nordmannen ført over grensa ved Kaliningrad. Nesten to år etter at han ble pågrepet i Russland, var han fri.

Hans kone Anita og datter Christina befant seg i Oslo da nyheten ble kjent.

– Vi er glade og lettet, sier Anita Berg til NTB. Hun har ikke snakket med ektemannen på én måned før utvekslingen.

Berg ble møtt av sin norske advokat Brynjulf Risnes og den norske diplomaten Karsten Klepsvik da han krysset grensen mellom Kaliningrad og Litauen fredag formiddag. I løpet av ettermiddagen fikk han tilsyn av lege, og det ble utstedt nytt pass til ham. Norske myndigheter har understreket at de ønsker å bistå Berg med det han måtte trenge, inkludert transport hjem.

Tunge måneder

Bergs russiske forsvarer Ilja Novikov sier til NRK at det har vært tungt for Berg å sitte fengslet på ubestemt tid. Særlig de siste seks månedene har vært tøffe.

– Det verste for meg og Berg var at vi ikke kunne forstå hvor nær vi var løsningen av situasjonen. Hver eneste gang han så meg i fengselet det siste halve året, var han mer og mer nervøs. Sånn usikkerhet påvirker folk, sier Novikov.

På spørsmål fra Dagbladet om hvordan det har vært å samarbeide med norske myndigheter, svarer Novikov at det har vært ukomfortabelt.

– Manglende informasjon om den pågående prosessen har vært frustrerende, spesielt for Berg selv. Men de lyktes, tross alt, og det er det viktigste. Russland er en vanskelig partner uansett hvilket lands diplomati det dreier seg om, sier forsvareren og tilføyer:

– Det er storartet at vi endelig også klarte å få Berg ut.

Litauen eneste mulighet

Overleveringen skjedde etter at de siste bitene i en spionutvekslingsavtale mellom Russland og Litauen falt på plass. De to spionasjedømte russerne Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko ble benådet, og deretter utvekslet med Berg og to spionasjedømte litauere i russisk fangenskap.

Etter å ha forsøkt flere ulike spor, ble det klart for norske myndigheter at en utveksling i Litauen var eneste mulighet for å få Berg hjem til Norge.

Det bekreftet utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), som sammen med statsminister Erna Solberg (H) kommenterte frigivelsen av den spiondømte nordmannen fredag kveld.

– Det ble klart at denne utvekslingen var en løsning som alle parter kunne akseptere, sa Søreide.

Snakket med Berg på telefon

Både Solberg og Søreide snakket kort med Berg på telefon etter frigivelsen for å ønske ham velkommen hjem.

– Jeg oppfattet ham som en mann som er lettet og glad for å kunne komme tilbake til sin familie, sa Solberg.

Statsministeren la stor vekt på å takke Litauen for å ha vært en god venn og god alliert av Norge. Hun takket også den litauiske presidenten Gitanas Nauseda personlig for hans innsats.

Solberg avviste imidlertid spørsmål om Norge har tilbudt noe som gjenytelse til Litauen for at Berg skulle være del av utvekslingsavtalen. Avtalen er heller en bekreftelse på det nære forholdet mellom de to landene, framholdt hun.

– I NATO stiller vi opp for hverandre når vi kan, sa Solberg.

Vil ikke kommentere tilknytning til e-tjenesten

Solberg avviste samtidig tydelig at spionsaken har vært pinlig for Norge. Bistanden som er gitt Berg, må ikke tolkes som en innrømmelse av at han jobbet for norsk etterretning, understreket hun.

– Vi kommer aldri til å stille oss bak dommen i Russland. Vi kommer aldri til å komme med noen bekreftelse eller avkrefte om folk har jobbet for norsk etterretning eller ikke, sa hun.

Solberg framholdt at Norge i likhet med andre land har en etterretningstjeneste for å sikre vårt lands interesser, og at dette er helt legitimt.

– Om folk hevder de er agenter for Norge eller de er det, vil aldri bli bekreftet, sa hun.