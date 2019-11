Mistenkt for bibliotekbrann i Larvik ble ved en feil løslatt i forrige uke

innenriks

Mannen ble siktet etter mordbrannparagrafen etter å ha tent på fem steder i Larvik sentrum forrige uke. Men på grunn av kommunikasjonssvikt mellom politiet i Larvik og Tønsberg ble mannen løslatt. Det har påtaleansvarlig i Sørøst politidistrikt, Ole Bjørn Sakrisvold, tidligere uttalt til Østlands-Posten.

Nå bekrefter politiet overfor VG at det er den samme personen som er pågrepet og mistenkt for ildspåsettelsen på Larvik bibliotek.

Mannen, som er i 20-årene ble pågrepet i umiddelbar nærhet til åstedet lørdag morgen. Politiet har foreløpig ingen andre mistenkte i saken.

Evakuerer beboere

Beboere innenfor 100 meter radius til brannen måtte evakuere boligene sine på grunn av røykutviklingen. Et mottak har blitt opprettet i Farrishallen, opplyser politiet på Twitter.

Nansetgata inn mot Larvik sentrum sperres for trafikk grunnet mye røyk. Vitner på stedet beskriver til NTB at det er kraftig røykutvikling i området.

– Det er problemer med å få slukket brannen i kobberplatene som ligger oppe på taket, opplyser operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Lover å bygge opp biblioteket

Olav Norheim, leder i hovedutvalget for kultur, miljø og næring i Larvik kommune sier til NTB at brannen er en «katastrofe».

– Det er så trist å få beskjed på telefon om at biblioteket vårt brenner. Det er pulsen i samfunnet vårt og det er mye verre enn jeg forestilte meg.

Norheim står utenfor biblioteket sammen med ansatte, og forteller til NTB at tårer felles.

– Vi må avvente hva som er mulig å gjenoppbygge, men biblioteket er så viktig at det skal på plass igjen så fort som mulig, lover kulturlederen.

Stort slukkearbeid

Ved ellevetiden lørdag jobbet brannvesenet på spreng med å få slukket brannen.

Politiet regner med at slukkearbeidet vil pågå hele lørdagen. Ifølge NTBs reporter på stedet har deler av taket blitt revet av for å slukke brannen. To tredjedeler av bygningen ser ut til å være totalskadd.

– Det ser dårlig ut for store deler av bygget, og barneavdelingen er brent ned, bekrefter operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sørøst politidistrikt.

Politiet mottok melding om at det brant i en konteiner utenfor Larvik bibliotek klokken seks lørdag morgen.

