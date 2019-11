Mistenkt ildspåsetter i Larvik ble ved en feil løslatt i forrige uke

innenriks

Siden har politiet hatt jevnlig kontakt med mannen i 20-årene som ble pågrepet i umiddelbar nærhet til åstedet lørdag morgen.

– Vi hadde kontakt med ham senest på dagen i går. Han har fremstått som en angrende person, men vi har jo ikke fotfulgt ham, påpeker Knut Vidar Vittersø, krimsjef i Larvik til Østlands-Posten.

Mannen ble siktet for å ha tent på fem steder i Larvik sentrum forrige uke. Men på grunn av kommunikasjonssvikt mellom politiet i Larvik og Tønsberg, ble han løslatt.

Krimsjefen sier til lokalavisen at han ikke er fornøyd med at mannen slapp unna sist, og at han trolig vil bli fremstilt for varetekstfengsling i løpet av lørdag.

Jourhavende jurist Andreas Haugen i Sørøst politidistrikt opplyser til VG at mannen nå er siktet for grovt skadeverk.

Evakuerer beboere

Beboere innenfor 100 meter radius til brannen måtte evakuere på grunn av røykutviklingen. Et mottak har blitt opprettet i Farrishallen, opplyser politiet på Twitter.

Nansetgata inn mot Larvik sentrum sperres for trafikk grunnet mye røyk. Vitner på stedet beskriver overfor NTB at det er kraftig røykutvikling i området.

– Det er problemer med å få slukket brannen i kobberplatene som ligger på taket, opplyser operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Lover å bygge opp biblioteket

Olav Norheim, leder i hovedutvalget for kultur, miljø og næring i Larvik kommune, sier til NTB at brannen er en «katastrofe».

– Det er så trist å få beskjed på telefon om at biblioteket vårt brenner. Det er pulsen i samfunnet vårt, og det er mye verre enn jeg forestilte meg.

Norheim står utenfor biblioteket sammen med flere ansatte. Han forteller til NTB at tårer felles.

– Vi må avvente hva som er mulig å gjenoppbygge, men biblioteket er så viktig at det skal på plass igjen så fort som mulig, lover kulturlederen.

Stort slukkearbeid

Politiet fikk melding om at det brant i en konteiner utenfor Larvik bibliotek klokken 6 lørdag morgen. Ved 13-tiden jobber brannvesenet fremdeles med å slukke brannen, og politiet regner med at slukkearbeidet vil pågå hele dagen.

Ifølge NTBs reporter på stedet har deler av taket blitt revet av for å slukke brannen. To tredeler av bygningen ser ut til å være totalskadd.

– Det ser dårlig ut for store deler av bygget, og barneavdelingen er brent ned, bekrefter operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sørøst politidistrikt.

