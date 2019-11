Tre menn varetektsfengslet etter vold på Hadeland i helgen

innenriks

De tre er siktet for grov kroppskrenkelse og grove trusler. Alle tre er siktet for begge forholdene, enten som gjerningsmann eller medvirker. Ifølge politiet skal de blant annet ha truet med en softgun. Politiet har sikret seg bevis fra et privat videokamera i boligen.

De tre ble fremstilt for fengsling i Gjøvik tingrett mandag ettermiddag. To av dem ble fengslet i to uker, mens en av dem ble fengslet i en uke.

Den eldste av de tre siktede er født i 1980, og de to andre er født i 1992.

Ifølge Innlandet politidistrikt skjedde voldshendelsen i en privatbolig på Gran lørdag kveld der det var fest. Politiet rykket ut til stedet ved 22-tiden. Blant de fornærmede er det to menn og tre kvinner. Fire av de fem ble undersøkt av ambulansepersonell, mens to måtte innom legevakten.

De tre siktede ble pågrepet på en annen adresse natt til søndag, opplyser politiet.

