Frode Berg: Jeg er ble presset av E-tjenesten

innenriks

Den pensjonerte grensevakten (64) møtte tirsdag pressen for første gang siden han ble pågrepet og fengslet i Moskva for snart to år siden. I april ble han dømt til 14 års fengsel for spionasje.

Frode Berg sier han er beæret over all støtten han har fått i fengslet i Russland og innledet pressekonferansen med å takke alle som har jobbet for ham.

Berg ble benådet før helgen og overlevert til den norske ambassaden i Litauen fredag, som en del av en spionutvekslingsavtale mellom Russland og Litauen. Lørdag kveld kom han hjem til Norge.

– Jeg er dømt for spionasje, men jeg er ingen spion, sa Frode Berg under pressekonferansen.

Han trakk fram at han nektet straffskyld i rettssaken i Moskva.

Følte seg lurt av etterretningstjenesten

Berg fortalte at han føler seg lurt av de norske representantene for etterretningstjenesten.

– Det er lett å være etterpåklok, men jeg føler meg ført bak lyset av e-tjenesten, sa Berg.

Han kjente på en følelse av å være fortapt da han satt fengslet i Moskva.

– Når man sitter på en celle på 9,5 kvadratmeter, delt med en annen person, så får man ganske god tid til å tenke, sa han.

Ikke tilbudt kompensasjon

Berg har det siste døgnet hatt møter med både PST og e-tjenesten. Han beskriver begge møtene som gode møter.

– Har du blitt tilbudt kompensasjon?

– Nei, ikke ennå.

Videre ønsker ikke Berg eller advokaten å kommentere hvorvidt de kommer til å kreve erstatning fra etterretningstjenesten.

Har ikke røpet noe

Han sa at de russiske myndighetene har hatt kontroll hele tiden.

– Jeg har ikke røpet noe, det har jeg sluppet, de har hatt kontroll hele veien, sa Berg under pressekonferansen.

Under rettssaken i Moskva kom det fram på at russiske FSB har hatt en mappe på Berg siden starten av 1990-tallet.