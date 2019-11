Muslimske ledere anmelder SIAN etter Koran-brenningen i Kristiansand

innenriks

– Vi har tenkt å politianmelde den hatkriminaliteten som SIAN har utført. De har kommet med verbale overgrep mot muslimer og ulovlig satt fyr på Koranen, sier Akmal Ali, leder for Muslimsk Union i Agder, til Fædrelandsvennen.

Mandag var de i møte med politikere og politi etter at Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) lørdag arrangerte en demonstrasjon i Kristiansand hvor to eksemplarer av Koranen ble kastet i en søppeldunk, mens ett eksemplar ble satt fyr på av leder Lars Thorsen. Flere motdemonstranter gikk deretter til angrep på Thorsen.

Vil stoppe SIAN en gang for alle

SIAN hadde på forhånd varslet at de ville brenne et eksemplar av Koranen. Politiet hadde ikke gitt tillatelse til dette, og derfor ble demonstrasjonen stanset da SIAN-leder Lars Thorsen tente på en bok.

– Lars Thorsen oppnådde målet sitt. Han villedet politiet og satte fyr på Koranen. Det at han klarte dette, har skapt mye frustrasjon blant både voksne og ungdom, sa Omar Sadiq, som er leder for Muslimsk Union Ungdom Agder, under møtet mandag.

– Nå sier ungdommene til oss ledere at vi jo ikke klarte å stoppe det som skjedde, og at de har mistet tilliten til oss. Derfor ønsker vi å politianmelde SIAN og kjøre denne saken i rettssystemet. Vi ønsker en gang for alle å stoppe SIAN og andre som skaper splid og rivalisering, sa Sadiq.

Lars Thorsen ble tidligere denne måneden dømt til 30 dagers betinget fengsel og til å betale en bot på 20.000 kroner for å ha omtalt muslimer som «notoriske seksualpredatorer» som «voldtar i epidemisk omfang» i SIAN-brosjyrer som ble delt ut i Oslo i fjor sommer.

– Bokbrenning ikke forbudt

Politistasjonssjef Ole Hortemo i Kristiansand understreket før demonstrasjonen at bokbrenning ikke var forbudt i Norge.

– Når budskapet er ubehagelig og vanskelig, blir vi testet på ytringsfrihet, ikke når det er noe alle trives med. Å brenne en bok er ikke straffbart, sa Hortemo da formannskapet i nye Kristiansand hadde sitt første møte onsdag 6. november, meldte Fædrelandsvennen samme dag.

Han var likevel klar på at han ikke ønsket koranbrenning.

– Vi kan sette vilkår – som at det ikke skal være åpen ild, at ingen skal være maskert eller ha med seg stenger eller redskaper de kan slå eller stikke med, sa Hortemo.

(©NTB)