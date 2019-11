Eieren av Morris-kjeden har søkt om konkursbeskyttelse

innenriks

Ifølge E24 er det Nordea, den største kreditoren, som har krevd at selskapet søker om konkursbeskyttelse og foretar en nyemisjon for å hente inn minst 40 millioner svenske kroner, i tillegg til at hovedeieren stiller med samme sum.

Morris har 41 butikker og 294 ansatte i Norge. Tallet på butikker i Norge har blitt redusert de siste årene.

Det er imidlertid i Sverige at Venue Retail Group virkelig sliter med å tjene penger, skriver E24. I Sverige var underskuddet siste regnskapsår 27,3 millioner svenske kroner, mens det i Norge ble et overskudd på 2,7 millioner kroner.

Venue Retail Group-aksjen hadde ved 11-tiden falt over 30 prosent på børsen i Stockholm.

