«Hvaldimir» har flyttet sørover

innenriks

Hvalen oppsøkte en fiskebåt på vei ut fra havna i Sørkjosen i Nordreisa kommune i Troms, skriver iFinnmark.

– Vi skulle ut i 7-tiden da vi så en hvit skygge kom opp mot båten. Vi skjønte med en gang på oppførselen at det var Hvaldimir. Han gnikket seg mot båten, sier Morten Bergland til avisen.

«Hvaldimir» dukket opp utenfor Rolfsøya i Finnmark i slutten av april. Hvithvalen hadde en russisk sele rundt halsen, var tam og oppsøkte kontakt med mennesker.

Mange mente først at hvalen kunne være en «spionhval» fra den russiske marinen. Ifølge Fiskeribladet kan hvalen ha rømt fra et russisk terapianlegg nær den norske grensen, hvor den kan ha vært brukt til terapi for vanskeligstilte barn.

(©NTB)