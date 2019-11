22-åring dømt til psykisk helsevern for drapsforsøk

innenriks

Dommen falt i Oslo tingrett torsdag.

Knivstikkingen skjedde tidlig på kvelden 13. desember 2018. Den tiltalte har forklart at han hørte stemmer i hodet, og at disse fortalte at noen skulle drepe ham. Knivofferet jobbet som sjåfør for Kolonial.no og leverte varer i en av de andre leilighetene i bygården der 22-åringen bor. Omtrent samtidig med matleveransen skal den tiltalte ha hørt at det ringte på døren, og da dette skjedde for andre gang, skal han ha gått ut med en kniv.

– Han har videre forklart at dette var fordi stemmene i hodet hans sa at det var den som skulle drepe ham, som ringte på, og at han måtte forsvare seg, heter det i dommen.

Offeret i 30-årene fikk en 10 centimeter bred stikkskade i magen, og han ble sykmeldt i flere måneder etter knivangrepet.

De sakkyndige har konkludert med at den tiltalte antas å ha vært psykotisk da knivstikkingen skjedde. 22-åringen har forklart at han handlet i nødverge.

– Det er åpenbart at tiltaltes oppfatning av en nødsituasjon ikke hadde noe fundament i det virkelige liv, men utelukkende skyldtes hans vrangforestillinger med stemmer i hodet. Tiltalte knivstakk fornærmede uprovosert og uten grunn, slår retten fast.

