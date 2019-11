Frode Berg ønskes som vitne i spionsøksmål mot staten

innenriks

Atle Berge er direktør for Ølen Betong, og mener at norske etterretningsoffiserer gjentatte ganger forsøke å rekruttere ansatte i firmaet til å bli informanter i Russland, skriver TV 2.

Berge er selv tidligere anklaget for spionasje og utvist fra Russland i ti år. Nå forbereder han sitt søksmål mot staten, hvor han søker et betydelig erstatningsbeløp etter at Ølen Betong måtte gi opp virksomheten i Murmansk.

Berge har bedt om et møte med spiondømte Frode Berg, som i forrige uke ble utlevert til Norge. Direktøren mener at saken hans står sterkere nå etter det Frode Berg har fortalt vedrørende verving fra etterretningshold.

– Han har besvart noen av de tingene som regjeringsadvokaten har benektet. Han har gitt bevis for at verving foregår. I retten må vi sannsynliggjøre at dette faktisk har foregått. Nå har vi fått det ene beviset etter det andre, sier Berge.

Frode Berg har sagt at han ble presset av etterretningstjenesten til å utføre oppdrag i Russland. Han ble pågrepet og fengslet i Moskva for snart to år siden. I april ble han dømt til 14 års fengsel for spionasje, før han altså ble utlevert til Norge i forrige uke.

