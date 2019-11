Ernæringsprofessor Kaare Norum er død

innenriks

Norum døde fredag ettermiddag etter kort tids sykeleie, opplyser hans sønn Lars Fredrik Norum til NTB.

Professoren har gjennom en lang karriere blitt tildelt en rekke priser for sitt arbeid. Han har også hatt en rekke verv i norske og internasjonale organisasjoner og ernæringsfora, og blant annet vært ernæringskonsulent for Verdens helseorganisasjon (WHO) og leder i Statens ernæringsråd.

For mange nordmenn er han også kjent for å ha deltatt i mange fjernsynsprogrammer sammen med Ingrid Espelid Hovig om mat og ernæring.