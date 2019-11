Frode Berg møter EOS-utvalget tirsdag

innenriks

– Vi har avtalt å møte i EOS-utvalget på tirsdag, sier Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes til NTB.

– Vi vet foreløpig ikke hvor lang tid Frode Berg vil bruke i EOS-utvalget. Vi har foreløpig satt av tirsdagen, men det kan også hende at han må møte onsdag, sier Risnes.

EOS-utvalget ønsket fredag ikke å kommentere saken overfor NTB, men viste til uttalelser utvalgsleder Svein Grønnern tidligere har kommet med. Han bekreftet sist helg overfor NRK at utvalget i flere måneder har jobbet med Bergs sak.

– Vi vil se om enkeltpersoners rettigheter er krenket og om E-tjenesten har opptrådt innenfor loven, sa Grønnern.

– EOS-utvalget har lav terskel for å undersøke saker som for eksempel norske medier skriver om når det gjelder norske tjenester. Det var derfor helt naturlig å gå inn i denne saken etter dekningen den har fått, sa han.

Berg ble i vår dømt til 14 års fengsel for spionasje i Russland, men etter to år i fengsel i Moskva kom han nylig tilbake til Norge. En spionutveksling mellom Litauen og Russland, som Berg ble en del av, åpnet for benådning og løslatelse av nordmannen.

